Bentornati Lozano e Ghoulam, ma con Gattuso c’è spazio per tutti peccato per Malcuit

Il ritorno in campo di Ghoulam e Lozano è un segnale che Gattuso ha lanciato a tutta la rosa che ha a disposizione.

Gattuso lo ha sottolineato in conferenza stampa:

“Io sono favorevole ai 5 cambi anche per il prossimo anno, quando hai una rosa da 23-26 giocatori dare la possibilità ad altri 5 giocatori riesci a lavorare meglio. Preferisco avere il problema di chi tenere fuori ed avere tutti a disposizione”.

Quindi i calciatori del Napoli inseriti nella lista per giocare campionato e Coppa Italia, il solo Malcuit purtroppo è escluso, devono farsi trovare pronti perché Gattuso darà spazio a tutti ma “guai a mollare un solo centimetro”.

Con il Verona è toccato a Ghoulam e Lozano tornare in campo, contro la Spal potrebbe toccare a qualcun altro come Younes e Luperto ad esempio.

Il calendario con tante partite ravvicinate, la lunga lista dei diffidati, già contro la Spal potrebbe spingere Gattuso ad un ampio turn-over.

Dopo la Spal c’è la trasferta in casa dell’Atalanta che dirà se il sogno Champions può continuare: per questo per Gattuso sarà importante avere tutti a disposizione ma… “guai a mollare un solo centimetro”.

Comments

comments