Benvenuta alla piccola Lulu Mertens

Dries e sua moglie Kat hanno annunciato con sui loro canali social, la nascita della piccola Lulu, sorellina di Ciro Romeo

In una galleria di foto i neo genitori hanno accolto con gioia la piccola Mertens assieme al primogenito Ciro nato a Napoli nel 2022.

https://www.instagram.com/p/DOQUh97CC2u/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

