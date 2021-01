Benzema rischierebbe fino a 5 anni di carcere: il motivo

L’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, rischierebbe fino a 5 anni di carcere. Scopriamo insieme il motivo.

Karim Benzema viene deferito al tribunale penale nel contesto del caso di ricatto sextape di Mathieu Valbuena di qualche anno fa. Accusato per complicità in tentato ricatto, l’attaccante francese del Real Madrid rischia in particolare fino a cinque anni di carcere. In caso di colpevolezza dichiarata al termine del procedimento, la sentenza non dovrebbe comunque essere così pesante, secondo il parere di un avvocato specializzato in diritto penale.

