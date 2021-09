Berbatov: “Cavani non è contento con Ronaldo”

L’ex attaccante del Manchester United, Dimitar Berbatov, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui commenta il mercato dei Red Devils.

“Cavani non è contento. Ha avuto una grande prima stagione allo United, ora ha perso posti nelle gerarchie e ha anche perso il numero sette. Spero che Solskjaer abbia avuto una conversazione onesta con Cavani sui suoi piani per la squadra. Come giocatore in questo situazione capisci che il lavoro dell’allenatore è scegliere la squadra migliore, ma vuoi sempre giocare e ti senti infelice quando lo fa e ti lascia fuori”

Comments

comments