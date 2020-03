Il Coronavirus colpisce ancora i calciatori della Serie A. Parliamo nello specifico di Bartosz Bereszynski che è risultato positivo al test. Il calciatore lo ha annunciato via social.

“Sfortunatamente, sono risultato positivo al test per il COVID-19. Sto bene, Nonostante le precauzioni prese recentemente, non sono riuscito ad evitare l’infezione. Ecco perché vi chiedo di essere responsabili e di rimanere a casa il più possibile in questo momento.”

