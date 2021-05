Bergamo, vandalizzata la casa di un membro del Napoli Club: la vicinanza dei tifosi

I Club Napoli esprimono la loro vicinanza a Enzo Celentano, membro del Club Napoli Bergamo, vittima di atti vandalici a sfondo discriminatorio.

L’Unione Azzurra Nel Mondo (UANM), a nome di tutti i Club Napoli che rappresenta, intende esprimere profonda indignazione per il grave episodio di inciviltà di cui è stata vittima Enzo Celentano, collaboratore del Club Napoli Bergamo Azzurra. Non siamo disposti ad assistere in silenzio all’ennesima manifestazione di intolleranza ed odio verso Napoli ed i napoletani, non chiuderemo gli occhi davanti all’ulteriore episodio di discriminazione, sintomo di una mentalità razzista, volgare e bieca che sta sempre di più diffondendosi nel nostro paese.

La vigliaccheria manifestata da questi anonimi farabutti costituisce per noi dell’UANM una ragione in più per battersi e difendere il diritto di vivere con pari dignità, sollecitando azioni decise e risolutive da parte delle Autorità e della Politica.

L’UANM esprime sostegno e vicinanza al fratello Enzo e a tutta la sua famiglia.

Comments

comments