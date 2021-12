Bergomi: “Di Lorenzo è il terzino destro più forte che abbiamo in Italia”

Beppe Bergomi, ex calciatore ed opinionista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio KissKissNapoli. Queste le sue parole.

“L’Inter è avanti in questo momento, Inzaghi mi ha stupito. Non dimentichiamoci però che il campionato è lungo, i momenti di difficoltà arrivano per tutti. Il Napoli ha avuto delle assenze importantissime. Sta molto bene anche l’Atalanta.

Il Milan è una squadra che fa fatica se mancano giocatori come Rebic e Leao o Kessie, sono costretti ad appoggiarsi su Ibrahimovic.

Di Lorenzo è il terzino destro più forte che abbiamo”.

