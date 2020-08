Bergomi elogia Gattuso: “Mai visto un Insigne così”

Beppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del lavoro di Gattuso fatto con gli azzurri.

In particolare, Bergomi premia Gattuso per il lavoro fatto su Insigne. Di seguito le sue parole:

“Mi dispiace tantissimo per Insigne, è il giocatore più in forma del Napoli. La bravura di Gattuso è stata quella di dargli fiducia, grazie a lui è venuto fuori un Insigne mai visto, grazie alla fiducia dell’allenatore il capitano si è esaltato. Se non dovesse farcela, sarebbe una mancanza molto grave per il Napoli.”

