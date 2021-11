Bergomi: “La partita col Napoli per l’Inter vale tanto se non tutto, dovrà essere la partita di Lautaro”

Il terzino campione del mondo con l’Italia di Bearzot nel 1982 in Spagna Beppe Bergomi ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato della prossima sfida di campionato Inter-Napoli.

“L’Inter sta pagando le situazioni in cui non è riuscita a chiudere il match. E non mi riferisco al derby, dove il pari ci può stare. Ma sono i pareggi contro Atalanta e Juve dove meritava di vincere a condizionare oggi la classifica.

La partita col Napoli per l’Inter vale tanto se non tutto. Se vuoi pensare di rientrare nella corsa al titolo devi vincere gli scontri diretti, a partire dal prossimo con gli azzurri che restano una squadra fortissima e completa, con due giocatori forti in ogni ruolo e un Osimhen dominante nel nostro campionato.

Il lavoro di Spalletti si vede, la sua mano è ben riconoscibile in questo Napoli.

Sono gli attaccanti a far giocare bene una squadra, tutto passa dalle punte. E allora dico che dovrà essere la partita di Lautaro, che deve imparare a gestire meglio le emozioni.

Il mio Inter-Napoli preferito? Il 2-1 che portò alla festa scudetto del 1989, ma anche quello che vincemmo 1-0 con un mio gol in anticipo sull’amico Bagni.

Maradona? Per sempre il più forte di tutti: noi a quei tempi picchiavamo, da lui mai un lamento”.

Comments

comments