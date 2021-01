Beppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky durante il club sulle vicende di casa Napoli.

“Mai vissuto una situazione del genere. Conoscendo Rino mi viene difficile pensare ad una situazione così. Si deve fare chiarezza. Il Napoli è ancora in linea per ottenere ancora tutti gli obiettivi prefissati. A Gattuso non cambia niente se ha il contratto o no, allena alla stessa maniera.”

