Bergonzi: “Doveri il migliore arbitro che abbiamo, ma c’era un rigore per il Napoli”

L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio sull’arbitraggio di Doveri in Benevento-Napoli.

“Il rigore di Calvarese fischiato all’Atalanta non mi ha convinto, molto dubbio. Fortunatamente non ha inciso sul risultato finale e per questo non ci sono state polemiche.

Stessa cosa vale per Doveri, ad oggi il miglior fischietto che abbiamo; non ha fischiato un rigore netto in Benevento-Napoli in favore dei partenopei. Anche qui, alla fine ha vinto il Napoli e dunque non se ne è parlato più di tanto.

Irrati invece, in Lazio-Bologna doveva controllare la situazione dal vivo e non c’era bisogno di consultare il V.A.R. sul gol annullato, anche se tutto sommato è stata una sua scelta”.

