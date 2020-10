Bergonzi: “Doveri ottima prestazione, errore di Valeri al Var, doveva dare rigore. Perché l’Aia non spiega certe decisioni?”

A Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro:

“La designazione per il derby campano è stata per i più bravi. Doveri, al netto del rigore, ha fornito un’ottima prestazione. Era difficile avere più reattività per essere vicino all’azione. La lettura dell’episodio è semplice. Valeri avrebbe dovuto chiamare Doveri. C’erano tutti i criteri per l’intervento del Var. È un chiaro errore: perché non l’ha fatto? Bisogna chiedere a loro, dovrebbe intervenire l’Aia in maniera costruttiva spiegando la decisione, potrebbero arricchire la casistica con queste spiegazioni. Fallo su Colley in Juve-Verona? No, il difensore colpisce nettamente il pallone. Su Ramsey neppure è rigore, normale contrasto di gioco. Qualche dubbio su Bernardeschi, con il plateale gesto dell’avambraccio del difensore del Verona che lo colpisce”.

