Bergonzi: “In Verona- Napoli il rosso a Ceccherini non c’era”

Guida ha sbagliato sul campo, perché si poteva vedere a occhio nudo, con visuale libera. Uno esperto come lui doveva vederlo. Ma anche al monitor era immediato da rilevare. E’ netto il fatto di Ranocchia su Belotti, è stato commesso un grosso errore. Io spesso difendo gli arbitri ma li critico in certi casi, quando è lampante l’errore. Devono spiegare dall’AIA cosa è successo. La decisione doveva essere corretta al VAR e questo non è accaduto. Era rigore anche quello di Tomori su Osimhen in Napoli-Milan, questo ancora di più.

In Udinese-Roma e il fallo da rigore, l’arbitro aveva arbitrato bene fino a quel momento. Non so se ha visto bene l’episodio, ma per me non è rigore. Il regolamento dice che doveva esserci distanza, che il giocatore debba toccare intenzionalmente il pallone e non vedo nulla di innaturale nell’azione. E’ un tocco che non va punito con il rigore. Verona-Napoli? Quella che porta al rosso non c’è. Non era un’azione determinante. Il secondo giallo non ci stava”.