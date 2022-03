Berizzi: “Striscione del Verona? Razzismo feroce e ripugnante”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Berizzi, giornalista, che ha parlato dello striscione.

Questo il suo lungo intervento alla Radio:

“Lo striscione di Verona non mi ha sorpreso perché conosco e racconto da anni cosa è la curva del Verona, in generale cosa sono diventate le curve degli stadi in questi anni: serbatoi di violenza, spesso di morte e simboli neofascisti, neonazisti e razzisti come in questo caso. Questo è razzismo feroce, becero, ripugnante. Penso non ci sia dibattito.

Lo striscione di Verona colpisce perché richiama tutte le nostre coscienze al dramma che si sta vivendo oggi, colpisce come un cazzotto allo stomaco. Che i tifosi del Verona abbiano utilizzato questo dramma, che è nel cuore dell’Europa, non sorprende perché l’obiettivo dei tifosi scaligeri da anni è Napoli e i napoletani. Ci sono stati mille episodi in cui i veronesi hanno esplicitato il loro razzismo nei confronti della società, dicendo che qualcuno debba essere lavato col fuoco, il Vesuvio che erutta e porta via Napoli e i napoletani.

In questo caso l’utilizzo infame della bandiera Russa e Ucraina e l’aver scritto le coordinate di Napoli per indicare ‘bombardate Napoli’ è la peggior infamia che si possa fare. Ma chi conosce quell’ambiente non si sorprende.

Il tema che non possiamo ignorare è che da anni i club sono in mano agli ultras. Quello che dice De Laurentiis è lo stesso di ciò che dicono i presidenti di altri club, cioè che formalmente non hanno rapporti con i capi bastone ma si ritrovano davanti la sede, i giocatori se li ritrovano sotto casa. Magari se la partita non va bene e il giocatore ha l’infausta idea di andare a ballare o a cena fuori, si ritrova gente che lo minaccia.

Questo per dire che da anni ci sono dei fili che legano i vertici dei club ai caporioni delle curve. In Italia il degrado delle curve è iniziato quando il capo ultras è diventato un mestiere.”

Comments

comments