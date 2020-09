Berlusconi ricoverato per Coronavirus: il messaggio del Napoli

Silvio Berlusconi, ex premier ed ex presidente del Milan, è stato ricoverato dopo la comparsa dei sintomi del Covid-19.

Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milan per accertamenti, dopo essere risultato positivo al Covid-19. L’ex presidente del Milan è stato ricoverato a scopo precauzionale dopo la comparsa di alcuni sintomi. Il quadro clinico non desta preoccupazioni. È quanto si legge in una nota dello staff di Berlusconi.

Ecco il messaggio di solidarietà della SSC Napoli:

Forza Silvio, in bocca al lupo per una rapida guarigione. Ti aspettiamo presto allo stadio! — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 4, 2020

