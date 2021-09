Bertini: “È passato anche troppo tempo per Orsato, è stata una limitazione troppo lunga”

L’ex arbitro internazionale Paolo Bertini a Tutto Mercato Web ha parlato dell’arbitro Orsato che torna ad arbitrare l’Inter dopo tre anni (dopo la famosa partita, piena di polemiche, contro la Juve).

Di seguito le parole di Bertini:

“È passato anche troppo tempo per un arbitro di quella levatura, è stata una limitazione troppo lunga. Non subirà condizionamenti. Orsato è l’arbitro di maggior esperienza ed è il più bravo. La nostra classe arbitrale? E’ in continuità con la precedente, purtroppo le scelte fatte da chi ha gestito l’Aia negli anni precedente sono state al ribasso e gli arbitri sono l’espressione di questa selezione al ribasso.

Si è cercato di omogenizzare la categoria. Il cambiamento di Trentalange si nota anche se ci sarà bisogno di tempo: sono stati introdotti elementi di trasparenza. La prima cosa portata alla luce è stato il brutto episodio definito ‘rimborsopoli’: è la polvere sotto i tappeti portata alla luce. Non è un bel biglietto da visita per chi ha gestito l’Aia negli anni precedenti…”.

