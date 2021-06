BeSports 2021, chiuso il girone B: Entella, Pisa e Reggina vanno avanti

Il Girone B della BeSports 2021 si è chiuso in questo fine settimana e ha decretato le tre squadre che vanno alle Final 12.

Un girone che si è rivelato molto equilibrato alla fine dei giochi, con le cinque squadre racchiuse in 4 punti. Alla fine, ad ottenere il pass per le Final 12 sono Virtus Entella, Pisa e Reggina; quest’ultima accede per via della classifica avulsa, dato che ha concluso a pari punti con la Cittadella (10).

Questa settimana tocca al Girone C di BeSports 2021; a seguire la classifica finale del Girone B:

Virtus Entella 12

Pisa 12

Reggina 10

Cittadella 10

Lecce 8

