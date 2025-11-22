Serie A

Beukema dopo Napoli-Atalanta: “Vittoria importante”

Pubblicato il

Le dichiarazioni del calciatore nel post match

“Oggi vittoria importante. Sempre bello se puoi giocare, io sempre pronto. Lavorare duro e avere pazienza. Parlato tanto questa settimana. Dovevamo reagire, ritrovare energia. Dobbiamo continuare. Mi è piaciuto questo sistema di gioco, abbiamo giocatori forti con cui si può giocare più di un modulo. Concentrati per la gara di Champions”  

Comments

comments

Articoli simili:, , , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top