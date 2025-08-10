Beukema:”Lavoro durissimo ma ne avremo benefici. De Bruyne è speciale”.

Sam Beukema ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky sport nel post di Napoli-Sorrento:

”Per noi difensori è importante non prendere gol, stiamo lavorando tanto su questo aspetto durante la settimana. E’ stato importante anche vincere per due volte di fila.

E’ stato dura, abbiamo lavorato tanto ma speriamo di vedere i frutti durante la stagione. Piano piano stiamo diventando più freschi e si è visto nelle ultime due partite.

Mi piace molto difendere alto e pressare, se prendi la palla più in alto possibile sul campo hai maggiori possibilità di fare gol.



Mi piace molto difendere così, lo facevo anche a Bologna e sono abituato.

E’ il modo giusto per farlo. E’ bello giocare contro Lukaku e Lucca durante gli allenamenti settimana, loro sono forti e questo ti aiuta.

E’ un piacere giocare con e contro loro.

La linea alta ed il recupero del pallone nella metà campo avversaria?

“Mi piace molto, secondo me se prendi la palla più in alto sul campo hai più probabilità di fare gol. Mi piace, anche a Bologna facevamo così quindi ci sono abituato, per me questo è il metodo giusto”.

Lukaku e Lucca:

“E’ bello giocarci contro durante la settimana, così anche noi difensori ci prepariamo bene. Loro sono fra gli attaccanti più forti del campionato. E’ un piacere giocare con e contro di loro“.

De Bruyne:

“Un valore aggiunto dentro e fuori dal campo. E’ un ragazzo umile, ci facciamo tanti scherzi. Ci posso parlare anche in olandese, è un ragazzo fantastico e siamo felicissimi di averlo con noi“.

Sulla famiglia:

“Mio padre è qui, sono tutti contenti nella mia famiglia di vedermi giocare qui. Mio padre viene dall’Olanda a vedere tutte le partite, ha detto che il Napoli è molto forte“.

