Bianchini: “La casa del Napoli è il mondo, perché i napoletani sono ovunque, faremo progetti all’estero”

Tommaso Bianchini, chief revenue officer della SSC Napoli, ha rilasciato un’intervista alla IPE Business School

Effettivamente cosa fa all’interno di una società sportiva, ma soprattutto quella del Napoli? “Vende sogni, il chief revenue officer è colui che ha ovviamente l’onere e l’onore di essere responsabile per tutte le fonti di fatturato del club, che fondamentalmente sono la parte sponsorship, la parte merchandising, parte ticketing, supportate ovviamente da tutto quello che è la parte marketing”.

Quali sono le tue strategie future all’interno proprio del team aziendale della società? “Io sono al Napoli da gennaio 2022, quindi questi primi anni sono serviti sicuramente a dare una struttura e a dare anche un una forte identità a quello che oggi è il brand Napoli, sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali. La nuova fase sarà quella invece di contaminazione fra le aree, per dare sempre di più strumenti di ingaggio ai nostri tifosi: ovviamente il Napoli ha una segmentazione di fan in tutto il mondo, quindi noi oggi siamo chiamati assolutamente a dotarli di strumenti di connessione giornaliera con il club.

Hai detto che ora è il momento di fare un’internalizzazione più seria, in che modo? “Allora, sicuramente fino ad oggi abbiamo lanciato due filoni: ‘da Napoli verso il mondo’ e ‘orgogliosi di essere Napoli’, in cui sostanzialmente quello che abbiamo fatto è porci quale un ponte fra la città di Napoli e tutto il resto del mondo, in cui abitano milioni di fan del club, quindi questa prima fase è stata più che altro una fase di raccolta di dati, di informazioni, e per farli risentire a casa. Quindi il nostro obiettivo è stato questo: ora si apre la seconda fase, che invece è quella di andare a casa loro. Ovviamente se in questa prima ondata ci siamo concentrati sia su uno storytelling di brand, sia poi sul coinvolgimento di marche internazionali che hanno sposato questo storytelling, ultimo fra tutti Coca-Cola, oggi è il momento invece di entrare nei mercati target con progetti anche fisici e concreti. Penso alle Academies, penso alle leggende, penso ovviamente ad aprire anche touch point fisici per entrare poi in contatto con i mercati più di interesse per noi”.

Quindi lo scopo è sempre il mondo in generale. “La casa del Napoli è il mondo, perché i napoletani sono in tutto il mondo. Prima hanno vissuto 33 anni di attesa di questo scudetto che poi finalmente è arrivato nel maggio del 2023, quindi noi abbiamo avuto il supporto, che abbiamo ancora oggi, perché quando parli di Napoli all’estero il primo nome che fanno tutti ovviamente è quello di Diego Armando Maradona, il più grande giocatore della storia dello sport probabilmente, del calcio sicuramente, e noi abbiamo avuto il vantaggio di avere questa legacy che ci ha dato appunto D10s. Oggi stiamo aggiungendo altri elementi che fanno sì che, partendo ovviamente da quel concetto che resterà per sempre comunque alla base del ricordo, di quello che il Napoli è stato, per oggi c’è un presente che parla di Napoli inserito dentro la città di Napoli sempre di più”.

Se dovessi prendere le redini in mano di un club di Serie A e gestire i ricavi, quali sarebbero le tre mosse strategiche che faresti subito. ”Mi è cambiato già diverse volte di fare questa cosa, diciamo che torno un po’ indietro nel tempo: sicuramente la prima cosa che va fatta sempre è studiare l’ambiente in cui sei arrivato, l’analisi dello studio dell’ambiente in cui ti trovi è fondamentale, e farlo senza pregiudizi assolutamente. Parlo ambiente lavorativo, proprio il gruppo di lavoro che hai, perché comunque il fattore umano per me resta la base di ogni successo: senza un gruppo di colleghi io non avrei mai fatto quello che in questi anni comunque è stato raggiunto, quindi questo è il primo punto. Ma poi anche quello che è l’intorno, l’ambiente, la città, il territorio, le aziende che già fanno parte di quello che hai. Spesso è facile azzerare tutto, in realtà è giusto partire da quanto di buono fatto in precedenza, che è quello che noi qui abbiamo fatto. Il terzo punto è: io ho una formazione di tipo strategico, ho lavorato di consenso strategico quando lavoravo nel mondo vero, come lo chiamo io. Sicuramente partire da un piano strategico, almeno di tre o cinque anni, per me è fondamentale, per darsi proprio degli obiettivi no? Quando si lavora per obiettivi il gruppo di lavoro sa cosa deve fare, perché vede una fine. Quando vivi un po’ troppo la giornata ovviamente il rischio è che poi perdi un po’ il focus su quello che che è l’obiettivo finale”.

Soddisfatto per le trasmissioni delle amichevoli estive su OneFootball? “Il rapporto con OneFootball è stato di più tipi: nel ’22 lanciamo gli NFT che poi furono un progetto abbandonato da OneFootball stesso. Quello è stato un passo decisivo in un processo di trasformazione digitale che ci vedrà lanciare un OTT nei prossimi mesi. Questo il primo esperimento fattivo, perché con OneFootball abbiamo fatto un accordo per trasmettere live tutte le amichevoli del precampionato, sia con un abbonamento che quindi le includeva tutte, sia poi vendendo le singole gare. Questo ha fatto sì che con un click con un cellulare i tifosi del Napoli in tutto il mondo, per la prima volta, hanno avuto accesso a una visione, che invece prima era limitata al territorio italiano perché questi accordi si facevano con DAZN, con Sky, con Mediaset, con una trasmissione limitata alla regione italiana. Questo ha fatto sì che i famosi fan in tutto il mondo avessero accesso dall’Australia, come dal Messico, come dall’Argentina, e abbiamo visto poi nei dati che ci ha fornito OneFootball c’è stato un interesse che è stato più che nazionale sul contenuto d’offerta”.

Facciamo un attimo un passo indietro. Prima hai parlato appunto dei tifosi, la soddisfazione degli stakeholder e soprattutto dei tifosi. “Assolutamente il tifoso è quello a cui ogni cosa tende no? Noi qualsiasi cosa facciamo va sempre fatto nel vantaggio e nel rispetto del tifoso. Voglio raccontarti questo aneddoto: noi stavamo in chiusura con Upbit, che poi è stato sponsor di maglia back shirt per due stagioni fra cui quella dello scudetto, quindi è in quella maglia storica. Vennero per trattare i diritti di immagini individuali di Kim, poi in quei due giorni in cui li abbiamo rapiti e in cui sono stati a Napoli, siamo andati anche da Ciro Oliva fra l’altro, e loro hanno vissuto un’esperienza talmente forte, totalizzante, che poi si sono spostati da dire “Ma perché dobbiamo sponsorizzare soltanto Kim?” a “sponsorizziamo il Napoli e mettiamo Kim al centro dell’esperienza Napoli”, e questo hanno fatto, ed è stata una sponsorizzazione di successo sia per noi che per loro, nata proprio però sulle ali dell’entusiasmo del tifo napoletano”.

Non sai quando finisce il sogno e la realtà praticamente “Era tutto un misto, poi erano le 2:00 di notte, avevamo fatto il viaggio, eravamo tutti rintronati. Osimhen che è salito sul tetto, vederlo proprio dal vivo che ti sale la scaletta. Che poi ho provato anche in qualche modo timido a dirgli Victor non so se è il caso ma voglio dire a quel punto…”

Tre consigli che vuoi dare ai giovani. “Il primo è sicuramente quello di continuare a formarsi, qui lo state facendo nel modo giusto perché, come ho raccontato prima, la formazione è sicuramente il primo passo: il ritiro estivo che serve a tutti quanti voi per poi affrontare la stagione della vita che che vi aspetta, che è quella del lavoro quindi quella un po’ più complicata. Il secondo è la curiosità, serve assolutamente essere molto pronti vispi, attivi e curiosi su tutto quello che è il mondo che vi interessa, se fosse il mondo dello sport andate a partecipare a eventi, a conferenze, e continuate a formarvi su questo mondo qui. Il terzo, che è più importante, è imparare il metodo di lavoro, perché quello che poi si aspetta un manager quando assume è di avere persone che sanno lavorare poi quello che devono fare: si può anche imparare, ma l’approccio è quello che sicuramente io, personalmente, guardo di più quando faccio dei colloqui per delle selezioni“.

