Bianchini: “Questa partnership testimonia la volontà della SSC Napoli di collaborare con realtà di eccellenza per garantire ai nostri atleti un supporto sempre più qualificato”

La SSC Napoli è lieta di annunciare l’inizio di una nuova, importante partnership con Meafarma, che diventa il nuovo Official Online Pharma del Club. Questo il comunicato del club sul proprio sito ufficiale

“Questa collaborazione unisce la passione per lo sport e l’attenzione per la salute e il benessere. Meafarma ha saputo portare l’esperienza trentennale della farmacia tradizionale nel mondo digitale, offrendo un catalogo di oltre 60.000 prodotti che spaziano dagli integratori ai farmaci da banco, fino ai prodotti per la bellezza. A questo si aggiungono la professionalità e l’affidabilità di un team esperto. La dedizione verso i clienti è dimostrata da oltre 60.000 clienti soddisfatti e dalla velocità nella consegna, perché la salute non può aspettare.

“Siamo entusiasti di unire il nostro cammino a quello di una squadra prestigiosa come la SSC Napoli,” ha dichiarato la Dott.ssa Immacolata Grimaldi, CEO di Meafarma. “Questa partnership ci permette di rafforzare il nostro impegno nel promuovere la salute e il benessere, valori che condividiamo con lo sport. Siamo pronti a supportare i campioni d’Italia e tutti i giovani atleti con la stessa dedizione che mettiamo ogni giorno al servizio dei nostri clienti, consapevoli che questa collaborazione sarà un valore aggiunto per l’intera grande famiglia del Napoli, compresi i suoi straordinari tifosi”.

“Siamo lieti di accogliere Meafarma come Official Online Pharma del Club”, afferma Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business, della SSC Napoli, “questa partnership testimonia la volontà della SSC Napoli di collaborare con realtà di eccellenza per garantire ai nostri atleti un supporto sempre più qualificato”.

L’azienda, nata sul territorio e oggi punto di riferimento a livello nazionale, affiancherà la Prima Squadra, la Primavera e l’intero settore giovanile della SSC Napoli. Il marchio Meafarma sarà presente sui materiali di tutto lo staff medico del Club.

La partnership sottolinea l’impegno di entrambe le realtà a sostenere il successo sportivo e a promuovere uno stile di vita sano, attraverso la cura e la prevenzione”.

