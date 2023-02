Biasin: “Napoli con quattro marce in più rispetto alle inseguitrici. La Serie A è quasi poco allenante per gli azzurri…”

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero.

“È un’annata sì per il Napoli, più che un annata no per l’Inter e per le altre inseguitrici. Gli azzurri hanno fatto finora un percorso netto, quasi perfetto. Lo 0-0 con la Sampdoria è la fotografia della stagione dell’Inter, dove c’è un po’ di rammarico per la sfortuna, ma anche per le occasioni sprecate. Al Napoli è riuscito con la Cremonese, quello che all’Inter non è riuscito con la Sampdoria: gli azzurri, da Kvara ad Osimhen, riescono sempre a far venire fuori le proprie individualità. L’Inter fatica con le piccole? È ultima in Serie A per dribbling effettuati e questo fa la differenza quando affronti squadre che si chiudono. Il paradosso è che fai meno fatica con le grandi. Durante la pausa invernale, si pronosticava un Napoli in calo, ma era più una speranza che un dato oggettivo fornito dalle inseguitrici. Non ho mai creduto in un calo del Napoli, al netto di qualche momento di bassa. Ad oggi, gli azzurri hanno quattro marce in più alle altre, in qualsiasi aspetto della propria rosa. In questo momento siamo su pianeti davvero opposti: come spesso diceva Capello per la Juventus, la Serie A adesso è quasi poco allenante per il Napoli…”.

