Bilancio Napoli 2021: ricavi in calo e rosso in crescita a 58 milioni

La redazione di Calcio e Finanza fornisce i dati relativi al bilancio del 2021 della SSC Napoli.

Il bilancio degli azzurri peggiora nell’ultimo anno con il rosso che sale a 58,94 milioni di euro, con un fatturato nuovamente in calo per gli effetti della Pandemia. Si tratta di una cifra complessiva in calo del 17% rispetto dai 274,7 milioni del bilancio chiuso al 30 giugno 2020.

Aumentano a 123,6 milioni i ricavi dai diritti Tv contro i 121,2 della stagione 2019/2020. Dimezzate invece le plusvalenze, che scendono a 48,8 milioni di euro (95,8 nel 2018720), con i ricavi da stadio praticamente azzerati – 39 mila euro – e sponsorizzazioni e proventi commerciali per 38,6 milioni.

Fonte Calcio e Finanza

