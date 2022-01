Bilancio Napoli: ricavi in calo e rosso a 58 milioni di euro

A riportare il dato sul bilancio del Napoli il portale web di Calcio & Finanza.

Ecco un estratto dell’articolo che è possibile leggere in versione integrale QUI.

“Peggiora il rosso di bilancio per il Napoli, che ha chiuso l’esercizio legato alla stagione scorsa con perdite 58,94 milioni di euro, con fatturato nuovamente in calo per l’effetto negativo dell’emergenza Coronavirus.

È quanto emerge dal bilancio al 30 giugno 2021 del club partenopeo, consultato da Calcio e Finanza.

Nel dettaglio, la società di Aurelio De Laurentiis nella stagione 2020/21 ha fatto registrare ricavi, plusvalenze comprese, pari a 228 milioni di euro.

Si tratta di una cifra complessiva in calo del 17% rispetto dai 274,7 milioni del bilancio chiuso al 30 giugno 2020.

Comments

comments