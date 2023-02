Bild, Sickenberger: “L’Eintracht sta bene, c’erano momenti migliori per affrontarlo…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuta Hulrike Sickenberger, giornalista ‘Bild’.

“Come sta l’Eintracht Francoforte? La condizione attuale è buona perchè sono ancora imbattuti. Hanno pareggiato in trasferta contro il Bayern. Hanno vinto la loro partita di Coppa che dovevano vincere. Sono contenti di venire a Napoli perché è un avversario importante, però c’erano momenti migliori per incontrare il Francoforte. Anche il Barcellona e il West Ham pensavano che l’Eintracht fosse la più semplice da affrontare, ma persero entrambe.

N’Dicka? Sicuramente è un giocatore che se lo si valutava l’anno scorso, il Napoli doveva prenderlo assolutamente. Oggi purtroppo non è più quel giocatore che si poteva prendere dall’Eintracht, sta soffrendo un po’ questa situazione contrattuale. Il suo club gli ha fatto un’offerta ed è stata rifiutata, il giocatore ha tutte le qualità per poter giocare in una squadra europea, è dotato di una grande fisicità ed è pericoloso anche in attacco. Nella forma in cui si trova non è interessante per il Napoli, ma se ritrova la condizione può giocare sia nel Napoli che in altre squadre europee. Kolo Muani? È un giocatore che solo nelle ultime quattro partite ha fatto sei gol. I tifosi gli hanno dedicato una canzone, di solito lo si fa con giocatori che per anni vestono quella maglietta. È un giocatore che può giocare in qualsiasi squadra top europea e potrebbero arrivare offerte molto alte perchè viene ritenuto un top player. L’Eintracht sarebbe disposto a vendere il giocatore, ma dovrebbe arrivare un’offerta tra gli 80 ed i 100 milioni. Gotze? È un giocatore che potrebbe giocare nel Napoli, ma a Francoforte si trova bene e non penso che sia motivato ad andare via dato che si trova benissimo in Germania con la sua famiglia”.

