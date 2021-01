L’ex presidente della FIFA è stato ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono gravi. Ma Blatter fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

La notizia è stata confermata dalla figlia Corinna: “Mio padre è in ospedale, ora sta un po’ meglio, ma ha bisogno di tempo e di riposo”. Blatter è stato a lungo il numero uno del calcio mondiale.

Comments

comments