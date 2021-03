Blomqvist su Hamsik al Goteborg: “Il suo è il nome più grande che ha giocato in questo campionato

L’ex conoscenza della Serie A, Jesper Blomqvist, ha commentato l’arrivo di Marek Hamsik nel campionato svedese.

Queste le sue parole a tuttomercatoweb:

“Incredibile, davvero. Secondo me è il più grande nome che sia mai venuto a giocare in Svezia. In passato sono arrivati Ibrahim Ba e Teddy Sheringham ma il primo era a fine carriera e il secondo agli inizi. Hamsik invece, anche se non più giovanissimo, ha ancora qualcosa da dire.

Per quel che riguarda il calcio dovrà aspettarsi un mondo diverso. Specie adesso che siamo a inizio stagione, c’è ancora freddo e i campi non sono tanto buoni. Inoltre, molti sono artificiali e non so se lui è abituato. Il gioco sarà diverso e lui stesso per le qualità che ha dovrà anche adattarsi a compagni di squadra che sicuramente non sono al suo livello.”

Comments

comments