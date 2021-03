Bobo Vieri: “Per la Champions un posto libero, ecco chi se lo gioca”

L’ex attaccante della nazionale Bobo Vieri ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Quando vinci 9 scudetti consecutivi, prima o poi perdi. Poteva succedere lo scorso anno o il prossimo, ma accadendo ora con Pirlo. I giocatori, la dirigenza e il mondo bianconero deve pensare al futuro. Pirlo lo vedo ancora in panchina. Il progetto Ronaldo? No, non è fallito. Hai preso un giocatore non una squadra.

La Juve non vincerà questo scudetto. L’Inter è più quadrata e determinata, così come il Milan. Il gioco del Diavolo è molto bello, in 10 giornate può succedere di tutto.

L’Inter non gioca sempre un calcio limpido e spettacolare ma anche le vittorie sporche pesano, l’Atalanta può confermare Inter-Sassuolo rinviata, avvantaggiati? Vedremo con 3 settimane di stop cosa succederà.

Chi gioca meglio in Serie A? L’Atalanta di Gasperini penso la migliore: velocità, aggressività e forza. Ora che si gioca una volta a settimana andrà a duemila. Il Napoli se ha a disposizione Mertens è un’altra squadra, sono fortissimi. I giallorossi… bho giocano anche un bel calcio europeo… forse troppi errori individuali. Ora devono vincere l’Europa League, hanno le qualità per arrivare sino in fondo. Per la Champions un posto libero. Non posso pensare che la Juventus non ci vada. Se la giocano Atalanta, Napoli e Roma”.

