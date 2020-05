Boccia Ministro Affari Regionali: “De Luca non deve firmare nulla, nessuno lo obbliga ad aprire”

Il Ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano “La Stampa” tirando in causa il Governatore della Campania De Luca.



“De Luca non deve firmare nulla. Il parere è stato dato dalla conferenza delle Regioni. Una cosa sono le leggi e le regole un’altra cosa è la realtà virtuale.

C’è un decreto legge. Nessuno lo obbliga ad aprire. Ma se vuole ripartire deve seguire delle regole e attenersi alle indicazioni delle leggi dello Stato.

Questo è l’inizio di una fase nuova. Ora proprio perché restringere è doloroso, ma più facile, è inevitabile responsabilizzare i territori.

Per le ripartenze, ci piaccia o no, il nostro Paese si confronta con 21 sistemi diversi e quindi è inevitabile coinvolgere tutti. Ma lo sforzo fatto oggi sarà utile per i mesi che varranno”.

