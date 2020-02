Boga: incontro con il Chelsea per la recompra, ma i blues vogliono rivenderlo

Il fratello di Jeremie Boga ha incontrato il Chelsea per discutere il futuro del giocatore attualmente al Sassuolo, ma di proprietà dei blues.

Jeremie Boga e il futuro, tutto da scrivere. Oggi il fratello dell’attaccante attualmente al Sassuolo ma di proprietà del Chelsea che vanta la recompra ha incontrato Marina Granovskaia. L’intenzione del Chelsea sarebbe quella di far valere la recompra e poi rivendere il giocatore. Situazione in evoluzione. Il Sassuolo intanto prova a trattenerlo anche per la prossima stagione.

Fonte: tmw.

Comments

comments