Boga, obiettivo del Napoli: “Una scelta giusta quella di giocare in Italia”

Jeremie Boga, esterno del Sassuolo ed obiettivo di mercato del Napoli, ha rilasciato un’intervista a The Athletic.

Boga reputa giusta la scelta di venire a giocare in Italia e parla di com’è milgiorato. Di seguito le sue parole:

“Venire in Italia è stata la scelta giusta; al Chelsea, quando c’ero io, giocavano Willian, Hazard, Pedro e Salah. Tanti esterni forti ma io volevo giocare. Allora avevo in mente di andare in prestito per migliorare qualora non avessi avuto spazio per poi, magari, un giorno tornare.

Il mio stile? Negli anni sono migliorato. Se ho di fronte tre avversari cerco di passarla ad un compagno per uno scambio. Se invece ce n’è uno solo tento il dribbling. Il Sassuolo è un top club per i ragazzi che vogliono avere spazio per giocare o mettersi in mostra per un club superiore.”

