Jeremie Boga potrebbe lasciare il Sassuolo durante il prossimo mercato di gennaio.

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport l’esterno neroverde ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ci sono margini per il rinnovo. Sono tre le squadre che hanno messo nel mirino Boga: l’Atalanta in testa al gruppo, il Napoli e lo Shakhtar di De Zerbi. Carnevali chiede almeno 20 milioni più bonus

