Tuttomercatoweb riporta le ultime di mercato relativo a Jeremie Boga del Sassuolo, con il Napoli che lo ha sempre nel mirino.

Il club neroverde ha ben due giocatori importanti in scadenza: l’ivoriano e Domenico Berardi. Proprio per via del contratto in scadenza nel 2022, la loro valutazione sta calando ed il Sassuolo rischia di perderli. Almeno uno dei due, secondo quanto riferisce tuttomercatoweb, dovrebbe andare via.

Su Boga ci sono club stranieri ma ci sono anche Napoli, Atalanta e Milan.

Comments

comments