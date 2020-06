Boga: “Vere le voci sul Napoli. Sogno la Champions”

Jeremie Boga, esterno offensivo che il Sassuolo obiettivo di mercato del Napoli, ha parlato ai microfoni dell’emittente francese RMC.

“Sto prendendo in considerazione l’ipotesi di restare al Sassuolo, ne ho parlato con De Zerbi. Per sono sono del Sassuolo, vedremo cosa accadrà”.

IPOTESI ADDIO – “Ho letto i nomi di tanti grandi club italiani su di me ed è vero. Quando mi vedo accostato a Napoli, Roma, Inter, e Milan è sempre un piacere. Ma per ora sono del Sassuolo e penso a finire questa stagione, raggiungendo i miei obiettivi, poi vedremo. Giocare in Champions o Europa League è un sogno che ho fin da quando ero un bambino. Per il futuro questo è un obiettivo che ho in mente”.

Comments

comments