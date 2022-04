Bologna, De Leo sulla sfida contro l’Inter di domani: “Non mancherà la dignità di combattere”

Intervenuto in conferenza stampa De Leo, che insieme a Tanjga gestisce la panchina del Bologna con Mihajlovic da remoti, ha parlato della partita di domani contro l’Inter.

Queste le sue parole in merito, riprese dal portale online della Gazzetta:

“I sette assenti contro l’Udinese? Il dottore ha detto che i giocatori che hanno avuto problemi con un virus intestinale sono guariti. Ma non ci sarà Dijks, fermato da un guaio muscolare. Avremo gli occhi di tutti addosso? Non cambia niente: abbiamo la nostra professionalità, il nostro tragitto da percorrere. Strada che è passata anche da Milano e Torino contro la Juventus. La nostra rotta non prevede sterzate, non cambia nulla dal punto di vista delle motivazioni.

Dobbiamo essere concentrati sui nostri compiti e niente altro ci deve condizionare, nemmeno la sconfitta pesante dell’andata che abbiamo accettato con umiltà. L’Inter è fortissima, organizzata: si sa. Ovvio, vincere sarebbe una soddisfazione per tutti. Quando perdiamo andiamo a casa col broncio e magari litighiamo con le nostre famiglie, ma la dignità di combattere non è mai mancata, né mancherà stavolta.

Mi vengono fatte domande sul fatto che il Bologna sia ago della bilancia del campionato: non so perché qualcuno da noi si attende un atteggiamento remissivo. Dobbiamo dare risposte a noi stessi, migliorare il trend del girone di ritorno, siamo una squadra fatta di professionisti e diamo tutto fino all’ultimo minuto, come sempre.

Saputo? Ha salutato tutti e parlato in maniera confidenziale con Sinisa al telefono. Mihajlovic chiede di continuare a renderlo orgoglioso, di sfruttare l’opportunità, dice che quella con l’Inter è una gara che tutti i ragazzini al mondo vorrebbero giocare per far vedere il proprio valore. Ci chiede di giocare a viso aperto per mostrare le nostre capacità: come sempre

