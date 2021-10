Bologna, Dominguez a Sky: “Per me non c’erano i due rigori ma preferisco non parlarne”

Dopo la sconfitta contro il Bologna, Nico Dominguez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha commentato la partita disputata.

Per Dominguez, in particolare, i due rigori non c’erano. Queste le parole del giocatore del Bologna:

“Per me non c’erano ma preferisco non parlare degli errori dell’arbitro, guardiamo avanti: non possiamo fare niente, oggi dovevamo portare i tre punti a casa. Cosa ci è mancato? Sicuramente noi volevamo vincere, abbiamo giocato contro una grande squadra in forma. È stata una partita difficile, guardiamo avanti.

Noi troppo passivi? Credo che potevamo difendere più alto, non abbiamo tirato tanto in porta perché loro tenevano bene la palla e noi ripartivamo troppo da lontano. Quando abbiamo tenuto la palla abbiamo fatto bene.”

