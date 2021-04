L’Inter chiude in vantaggio il primo tempo al Dall’Ara contro il Bologna. Al 32′ Lukaku firma il gol che porta i nerazzurri sull’1-0.

Gol di Lukaku al 32′. Azione travolgente della squadra di Conte che gira palla velocemente, da destra verso sinistra, e prende in contropiede la difesa rossoblu. Bastoni si inserisce sulla sinistra, mette in mezzo un pallone perfetto per Lukaku che svetta di testa.

Parata di Ravaglia, pallone che va sul palo e viene ribattuto in rete dall’ariete nerazzurro.

