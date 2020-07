Il Bologna batte 3-2 il Lecce in una gara valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A.

Decidono il punteggio finale i gol di Palacio, Soriano e Barrow per il Bologna e le reti di Mancosu e Falco per il Lecce. Con questa sconfitta il Lecce è a un passo dalla retrocessione in Serie B.

