Bologna, Mihajlovic torna sulla sconfitta con il Napoli: “Ci sono modi e modi di perdere, mi sono arrabbiato”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Verona, soffermandosi anche sulla sconfitta interna ad opera del Napoli.

Il tecnico serbo non ha digerito l’atteggiamento dei suoi calciatori in occasione del match con gli azzurri, ed era uscito dal campo visibilmente contrariato: “Dovevamo giocare con coraggio e non lo abbiamo fatto. C’è modo e modo di perdere una partita. Nel primo tempo non abbiamo fatto quello che avevamo preparato. E questo è il principale motivo per cui mi sono arrabbiato. Avremmo sicuro sofferto di meno se avessimo messo in campo ciò che ci eravamo detti. Poi si poteva perdere comunque…”.

