Si è appena concluso il primo tempo di Bologna-Milan, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A.

Dopo i primi 45 minuti i rossoneri sono in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Leao e Calabria. Il Bologna, invece, oltre a fare i conti con il doppio svantaggio dovrà giocare l’intero secondo tempo in dieci a causa dell’espulsione di Soumaoro che salterà anche il Napoli.

Comments

comments