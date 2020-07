Bologna-Napoli 1-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 33esima giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato allo stadio Dall’Ara il Bologna. Le pagelle di Football Napoli News.

GATTUSO: 5 – Due fuorigioco millimetrici hanno salvato una difesa che si è fatta infilare con troppa facilità. Scelte iniziali di formazione azzardate e che non hanno ripagato per la poca qualità vista nello sviluppo della manovra. Non a caso quando sono entrati Insigne, Mertens e Fabiàn. Da rivedere la fase difensiva e preoccupa l’involuzione della manovra e la condizione fisica. Va detto che in questo periodo ogni giudizio è condizionato dai tanti impegni ravvicinati, le condizioni climatiche e che praticamente non possono fare sedute di allenamento mirate.

MERET: 6 – Incolpevole sul gol salvato dal palo nel finale ha dimostrato una notevole crescita anche in sicurezza nel gioco con i piedi.

DI LORENZO: 5 – Tiene bene Barrow per quasi tutta la partita fino al gol del pareggio e si spinge in avanti con giudizio anche se sbaglia la decisione finale.

MANOLAS: 6,5 – Segna il gol ed è protagonista di tanti recuperi in velocità insuperabile in difesa fino a quando non accusa i crampi ma sbaglia a restare in campo e infatti si infilare da Barrow in occasione del gol dell’1-1.

MAKSIMOVIC: 5 – Soffre un cliente difficile come Palacio anche se alla fine porta a casa il risultato.

HYSAJ: 4 – L’unica attenuante è che ha giocato sulla fascia non sua ma sbaglia tutto quello che c’era da sbagliare sia in copertura che in fase di possesso.

DEMME: 6,5 – Faro della manovra l’unico a garantire l’interdizione.

POLITANO: 6 – Qualche giocata di qualità vanificata però con la rifinitura, buona l’intesa con Di Lorenzo.

ELMAS: 4 – Una delle prestazioni più deludenti da quando è in azzurro, non si nota in nessuna delle due fasi e commette anche qualche errore di troppo.

ZIELINSKI: 4,5 – Primo tempo da dimenticare, cresce ma poco con l’ingresso in campo di Insigne e Mertens.

LOZANO: 5,5 – Volenteroso, l’impegno non è mancato, servito poco e male, non aiutato da Milik ha ecceduto in anarchia ma qualche spunto interessante lo ha avuto.

MILIK: 4 – Non indovina una giocata, neanche un movimento e non tira mai in porta, ormai è sempre più un ex.

CALLEJON (dal 61′ al posto di Politano): 5 – Non fa sentire la sua presenza.

INSIGNE (dal 61′ al posto di Lozano): 6 – Porta qualità e fantasia alla manovra.

MERTENS (dal 68’ al posto di Milik): 5 – Non fa sentire la sua presenza.

FABIAN (dal 68’ al posto di Elmas): 5 – Come Mertens e Callejon non fa sentire la sua presenza.

ALLAN: (dall’ 83′ al posto di Zielnski): S.V. – Mandato in campo per recuperare qualche pallone e per far sentire la sua grinta in fase di non possesso.

ARBITRO PICCININI (di Forlì): 6 – Arbitra in maniera equilibrata senza protagonismo anche se sbaglia qualche valutazione.

