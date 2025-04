Bologna-Napoli: le formazioni ufficiali! Gioca Juan Jesus al posto di Buongiorno, Scuffet al posto di Meret

Bologna-Napoli: sono ufficiali le formazioni. Anguissa dal primo minuto. Tra i pali Scuffet

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Castro, Casale, El Azzouzi, Pobega, Aebisher, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Pedrola, Fabbian.

NAPOLI (4-3-3): Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Cristian Stellini (Antonio Conte squalificato) A disposizione: Turi, Scuffet, Buongiorno, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.

Le formazioni per la partita al Dall’Ara tra Bologna e Napoli, posticipo della 31ª giornata di Serie A. Centrocampo con McTominay dopo Anguissa che vince il ballottaggio con Gilmour oltre a Lobotka. Out Meret, colpito da influenza in mattinata; in difesa scenderà in campo Juan Jesus e non Buongiorno a disposizione in panchina.

