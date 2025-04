Bologna-Napoli: le interviste di Olivera e Stellini

Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre-partita col Bologna. Stellini: “Vogliamo fare un’ottima partita”

Cosa vi siete detti dopo il pareggio dell’Inter? Com’è l’umore nello spogliatoio? “Stiamo bene, sappiamo che dobbiamo vincere oggi e speriamo di prendere i tre punti. Sappiamo che è una partita difficile ma sappiamo che possiamo farcela”.

Dalla tua parte gioca Orsolini che ha fatto 11 gol: “Dobbiamo fare abbastanza attenzione, sappiamo che lui è un giocatore forte e ha fatto un po’ di gol nelle ultime partite. Dobbiamo stare attenti”.

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, stasera in panchina visto la squalifica di Conte

Le condizioni di Meret e Buongiorno? “Meret è affetto da un’influenza che lo ha colpito qualche giorno fa, non ha ancora recuperato completamente. Quindi non è nelle condizioni di partire come titolare, sarà in panchina e giocherà Scuffet. Buongiorno invece viene da un problema che ha avuto nella scorsa partita, quindi nel corso della settimana non si è allenato completamente ed è rientrato solo negli ultimi giorni. Si è detto ancora non del tutto sicuro e in una partita come questa abbiamo bisogno di giocatori al 100%”.

Come ha visto la squadra? “Nell’ultimo periodo abbiamo ritrovato molto giocatori, buona compattezza e anche risultati. La scorsa gara è stata ottima e ci ha dato fiducia, la squadra ha lavorato con grande fiducia questa settimana. Quindi vogliamo fare un’ottima partita, ci sentiamo pronti per una gara di questo livello: il Bologna è in un’ottima striscia ma anche noi stiamo bene”.

Ogni volta che c’è lei in panchina il Napoli vince: “Si però la partita più importante è sempre la prossima”.

