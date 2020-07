Bologna-Napoli: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Il Napoli di Gennaro Gattuso fa visita al Bologna di Sinisa Mihajlovic nella trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Medel, Dominguez; Skov Olsen, Palacio, Barrow. All. Mihajlvoic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano. All. Gattuso

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Il Bologna è la vittima preferita in Serie A per l’attaccante del Napoli Dries Mertens, con 11 reti in 10 partite; tra i giocatori attualmente nella competizione solo due hanno fatto meglio contro una singola avversaria: Higuain contro la Lazio e Immobile contro la Sampdoria (entrambi 12).

Secondo le statistiche il Napoli ha una media di 18,3 tiri a partita, inferiore solo a quella dell’Atalanta (19.2) e a quella del Manchester City (19,5) se si considerano anche i campionati europei.

Da allenatori Gattuso e Mihajlovic si sono sfidati due volte e il bilancio vede una vittoria a testa.

Gattuso da allenatore vanta 4 precedenti con il Bologna e ha ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio.

Comments

comments