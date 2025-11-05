Serie A

Bologna-Napoli sarà diretta da Chiffi

Pubblicato il

Domenica si giocherà in serie A Bologna-Napoli Sono state rese note le designazioni arbitrali e per il match del Dall’Ara è stato scelto l’arbitro Daniele Chiffi, coadiuvato da Sozza come quarto uomo. In sala VAR ci saranno Meraviglia e Massa

La designazione completa.

Bologna-Napoli (Domenica 9 novembre ore 15.00)
Chiffi
Bercigli – Yoshikawa
Iv: Sozza
Var: Meraviglia
Avar: Massa

 

