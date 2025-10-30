Napoli

Bologna-Napoli sospesa la vendita dei biglietti per i campani

Il 9 novembre è in programma Bologna-Napoli, ultima partita prima della terza sosta delle Nazionali.

 

L’Osservatorio ha invitato la Lega a far sospendere la vendita dei biglietti a chi risiede in Campania. Deciderà il Casms, chiaramente, e se ne saprà di più nelle prossime ore

