Bologna-Napoli: vendita dei biglietti vietata ai residenti in Campania

Il Bologna ha comunicato l’inizio della vendita dei biglietti per la gara di domenica con il Napoli. Al momento la trasferta è vietata ai residenti in Campania come spiegato dal comunicato del club.

Stanti le deliberazioni dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, è al momento chiuso il settore ospiti e vietata la vendita dei tagliandi in qualsiasi settore ai residenti nella regione Campania. Non sarà possibile il cambio utilizzatore per la cessione del biglietto. Queste limitazioni saranno rivalutate nella prossima riunione dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive.

Fonte Bologna

