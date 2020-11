Bologna-Napoli 0-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella settima giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato in trasferta il Bologna allo stadio Dall’Ara. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 7 – Approccio positivo e scelte iniziali indovinate. Manovra più fluida rispetto al recente passato e automatismi in entrambe le fasi che hanno funzionato bene. La sofferenza nei minuti finali figlia anche di un arbitraggio davvero disarmante. Le sostituzioni non hanno portato il beneficio sperato.

OSPINA: 8 – Sicuro nelle uscite reattivo nel finale quando ha salvato il risultato.

DI LORENZO: 6,5 – Finalmente una prestazione positiva. Ha annullato Barrow e non è poco e ha dato un valido aiuto in fase di costruzione.

MANOLAS: 7 – Determinato, deciso, insuperabile sia palla a terra che nel gioco aereo.

KOULIBALY: 7 – Qualche appoggio sbagliato ma ha poi rimediato, anche lui come Manolas insuperabile e in più ha dato sostegno all’attacco. Peccato per il gol annullato.

HYSAJ: 7,5 – Qualche perdonabile sbavatura nella rifinitura ma quasi impeccabile in fase difensiva e salva la porta da un gol certo.

FABIÁN: 7 – Da qualità alla manovra e sostanza alla fase difensiva, tanti i ripiegamenti in aiuto della difesa.

BAKAYOKO: 6,5 – Gioca semplice e di fisico si impone a centrocampo, costringe gli avversari al fallo sistematico non sempre visto dall’arbitro, peccato per qualche errore negli appoggi ma è davvero roba da poco.

LOZANO: 7,5 – Un indemoniato: punta e salta l’uomo crando superiorità numerica, corre sulla fascia, detta il passaggio ai compagni e serve a Osimhen un assist al bacio.

MERTENS: 6 – Tanto sacrificio a disposizione della squadra ma non è efficace in zona gol, si perde anche lui nei meandri del tiro a giro.

INSIGNE: 6,5 – Con lui in campo la manovra è più imprevedibile e fantasiosa, ma come Mertens nelle conclusioni si incaponisce sul tiro a giro.

OSIMHEN: 7,5 – Si muove tanto anche se non sempre con i movimenti giusti, si procura un rigore che l’arbitro non vede neanche al VAR e segna il gol vittoria.

ZIELINSKI (dal 75′ al posto di Mertens): 5 – Impalpabile come se non fosse entrato.

POLITANO (dal ′ al posto di ): 5 – Come Zielinski una sostituzione inutile.

PETAGNA (dalL’82’ al posto di Osimhen): 5 – Si impegna per far salire la squadra ma senza mai riuscirci.

ELMAS (dall’82’ al posto di Insigne): S.V. – Pochi minuti ma ha corso tanto e ha spezzato in diverse occasioni l’azione avversaria.

ARBITRO PASQUA (di Nocera ma della sezione di Tivoli): 3 – Manca un secondo giallo e un rosso diretto ai bolognesi, ha sbagliato troppe valutazioni sui falli, giustamente annulla al VAR il gol di Koulibaly ma nella stessa azione prima del mani di Osimhen c’è un nettissimo fallo da rigore sul nigeriano e lui al VAR lo avrebbe DOVUTO vedere. Ha dato la sensazione che volesse indirizzare la partita verso il pareggio…ma forse è solo una sensazione.

Comments

comments