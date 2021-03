Bologna, Sabatini: “Temo molto il Napoli, ma siamo arrabbiati dopo Cagliari. Gattuso è sfortunato”

Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a pochi giorni dalla partita contro gli azzurri.

“Il Bologna sarà arrabbiato dopo la sconfitta di Cagliari. Il Napoli lo temo molto, e non aveva affatto bisogno della componente emotiva per far paura. Gattuso? Non mi stancherò mai di dire che l’ho preso io a 17 anni, a Perugia, e per lui nutro un affetto particolar. Non ha bisogno di un tutor, si tutela da solo. Poi conta anche la fortuna e abbiamo visto quanti infortuni ha avuto. Il calcio senza cu*o non si gioca. La fortuna è un’attitudine. Rino è un ragazzo vero e coraggioso. È sempre sincero e mette davanti le sue responsabilità. Gattuso non sarebbe andato a Sanremo perché è troppo impegnato con le cose di campo. Pensavo che il Napoli potesse lottare per lo scudetto”.

