Il Bologna batte 3-1 la Sampdoria nel lunch match della 27 giornata del campionato di Serie A.

Decidono il risultato finale i gol di Barrow, Svanberg e Soriano per i rossoblu mentre è inutile il gol del momentaneo 1-1 segnato da Quagliarella per i blucerchiati. Con questa vittoria il Bologna fa un passo importante verso la salvezza e si avvicina in classifica alla stessa Sampdoria.

